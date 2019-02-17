إيفانكا ترامب تمتنع عن التصفيق لميركل.. وهذا هو السبب

شهاب محمد - الخرطوم - إيفانكا ترامب الخليج 365: التقطت عدسات الكاميرات، موقفا لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديث للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول اعتبار إدارة البيت الأبيض أن السيارات الألمانية تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة

وامتنعت إيفانكا، عن التصفيق بعد انتقاد ميركل للسياسة الأمريكية حول السيارات الأوروبية

وقالت المستشارة الألمانية، إن الولايات المتحدة، توصلت على ما يبدو إلى أن السيارات الألمانية تعد تهديدا للأمن القومي لها.

وأوضحت ميركل، أن بلادها ترى أن ذلك التقدير مثير للقلق، وقالت: “نحن فخورون بسيارتنا”

وتابعت: “هذه السيارات تصنع داخل الولايات المتحدة” موضحة أنه يوجد في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية أكبر مصنع لشركة “بي إم دبليو” الألمانية، مضيفة أنه “ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولاينا”.

جاء تصريح ميركل، تعليقا على تصريح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بأن السيارات الألمانية تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. عربي21

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