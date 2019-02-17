الجيش الكوبي يعلن دعمه الكامل للرئيس الفنزويلي مادورو

شهاب محمد - الخرطوم - الجيش الكوبي

الخليج 365:

أعلن الجيش الكوبي، عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما اتهمت هافانا الولايات المتحدة بأنها تتجهز للاعتداء على كراكاس

وبمناسبة مراسم جرت في ثكنات وبث التلفزيون الحكومي الكوبي وقائعها الجمعة والسبت، وقع أفراد القوات المسلحة الثورية بيانات دعم لنيكولاس مادورو، مرددين شعاراتهم التقليدية “حتى النصر دائما!” و”الوطن أو الموت سننتصر!”.

وقال الضابط إينياسيو أريوزا خلال مراسم في ثكنة ماتانزا التي تبعد نحو ثمانين كيلومترا عن هافانا إن “عمل الولايات المتحدة لمهاجمة بلد وغزوه هو تدخل”، مؤكدا أن الفنزويليين “وحدهم يمكنهم حل مشاكلهم الداخلية”.

وظهر بين موقّعي البيانات نائب وزير القوات المسلحة الجنرال جواكين كوينتاس سولا (80 عاما) الذي قاتل في الثورة التي قادها فيدل كاسترو في 1959.

وشكلت تجمعات مماثلة لعمال وطلاب وتلاميذ على كل أراضي كوبا تحت شعار “لا تلمسوا فنزويلا”، دعما لحليف سياسي واقتصادي مهم للجزيرة الاشتراكية.

وأطلقت السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي أيضا حملة دعم لمادورو ضد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة، رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في حسابه على تويتر السبت أن “الشعب الكوبي يعبر عن تضامنه مع فنزويلا، مع الثورة البوليفارية ورئيسها الشرعي نيكولاس مادورو ويطالب باحترام السيادة والسلام”. وأضاف: “لا تلمسوا فنزويلا”.

وكوبا هي أقرب حليفة لفنزويلا منذ مطلع الألفية الثالثة. وتمدها كراكاس بالنفط وتقدم لها دعما اقتصاديا ، بينما تقدم هافانا خدمات آلاف الأطباء والمدربين الرياضيين ومستشارين عسكريين، فيما يتحدث خبراء أيضا عن وجود كوبيين في القيادة العليا للجيش الفنزويلي.

وتحدثت كوبا الأربعاء عن وجود وحدات عسكرية أمريكية في البحر الكاريبي لشن “عدوان” على فنزويلا “تحت غطاء تدخل إنساني”.

عربي21