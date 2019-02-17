شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تويتر إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم الدولة المعتقلين في سوريا يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم

وتابع: “أمريكا تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر بنسبة مئة في المئة على تنظيم الدولة”.

وأضاف أن الوقت حان كي يكثف آخرون جهودهم ويؤدوا المهمة التي يمكنهم القيام بها

كان ترامب قد تعهد بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة ما أثار تساؤلات حول مصير حلفاء واشنطن الأكراد وحول تدخل تركي في شمال شرق سوريا.

وطلب ترامب من الحلفاء الأوروبيين “استعادة أكثر من 800” من مقاتلي التنظيم الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن “الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلا جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم”. عربي21

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن “الانتصار” على تنظيم داعش في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.