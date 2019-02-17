حسن مكي: إقرار أحمد بلال بالفشل ينطوي على أمر خطير

أعتبر الخبير الإستراتيجي، حسن مكي، أقرار وزير الداخلية، أحمد بلال بفشل جيله في إدارة التنوع بالبلد، اعتبره (صيحة في واد أصم لا قيمة لها) .

وكان بلال الذي يشغل منصب الأمين العام للاتحادي المسجل، أقر خلال ورشة عقدها حزبه الأربعاء، بفشل جيلهم في إدارة التنوع بالبلد وطالب بالاعتذار للجيل الحالي عن الأخطاء السابقة .

وقال حسن مكي في حديث خاص: (أن أعتراف أحمد بلال صحيح جاء متأخراً لكنه ينطوي على أمر عظيم وكأنه يريد القول للمتظاهرين أنتم ونحن على مركب واحدة) .

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ودعا مكي، وبحسب صحيفة مصادر، وزير الداخلية لقول اعترافه هذا أمام مجلس الوزراء كونه الجهة الفاعلة التي يمكن أن تتحرك لتصحيح الخطأ، وتابع (الاعتذار يعني أن الوزير أحمد بلال أصبح مغلوب على أمره وما وجوده بالمنصب إلا وجوداً صورياً لا يقدم أو يؤخر) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)