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وقفة احتجاجية للعاملين بتلفزيون الخرطوم ضد القرار

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user93 0 تبليغ

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ينظم العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم اليوم  الأحد وقفة احتجاجية ضد قرارإ قالة مدير الهيئة الدكتور نضال عبد العزير الذي صدر قرار إعفائه يوم الخميس  الماضي  .

وذكر بحسب صحيفة  الأخبار عدد من العاملين  سبب إقالةدكتور نضال لأنه  دخل في نقاش حاد مع وزير الثقافة والإعلام الولائي ووزير المالية الولائي  بخصوص مطالبته باستحقاقات مالية متأخرة للعاملين بالهيئة .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365) 

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