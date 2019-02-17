الفريشة وستات الشاي بالخرطوم.. مرتاحون لتوقف الكشات

خلال جولة بمناطق متفرقة بالسوق العربي، أبدى عدد كبير من الفريشة وستات الشاي ارتياحهم لتوقف الكشات التي كانت تلاحقهم بصورة يومية، وتجعلهم مجهجهين في كسب عيشهم، يعيشون حالة من التوتر بسبب قطع أرزاقهم .

وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من المراقبين، بأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هذه الأيام هي السبب الرئيسي الذي أجبر المحليات لوقف الكشات، ذهب عدد كبير من الفريشة وستات الشاي ومن بينهم الشابة “فاطمة” وهي (ست شاي) تعمل تحت ظل إحدى البنايات بشارع بقلب السوق العربي.

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إلى أن توقف الكشات وراءه والي الخرطوم الجديد الفريق أول شرطة “هاشم عثمان” والذي بدأ واضحاً منذ تسلمه لمهامه تقديره لظروف البسطاء من أمثالنا، الذين يبحثون عن اللقمة الحلال عبر بيع الشاي وتجارة عرض البضائع في الطرقات .

ومن جانبه أكد “الحاج إبراهيم” بائع على الطريق أكد أن هناك عدداً من الفريشة وستات الشاي شاهدوا معتمد الخرطوم الجديد، “محمد أحمد علي” في أول ظهور له بمنطقة جاكسون بالسوق العربي يأمر (أفراد الكشة) بالتوقف عن هذا الفعل، وأضافت وبحسب صحيفة المجهر، ما يدل على ذلك أن الكشات توقفت منذ فترة طويلة قبل أن تظهر الاحتجاجات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)