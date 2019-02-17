سيدة تنهي حياة زوجها السبعيني بـ(مدق) جنوب الخرطوم

أنهت سيدة حياة زوجها السبعيني بعد أن باغتته بضربة على الرأس أثناء تناوله وجبة الأقطار، وذلك بضاحية سندس بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم . وبحسب مصدر تحدث أن الزوجة أعدت الوجبة وأثناء تناول الزوج للوجبة أحضرت السيدة (مدق) وضربته في الرأس مما سبب وفاته، فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية . Advertisements وبحسب صحيفة المجهر تم توقيف السيدة قيد التحقيق، فيمال أحالت الشرطة جثة الرجل لمشرحة بشائر لمعرفة أسباب الوفاة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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