مدير البرامج بقناة سودانية (24): جاهزون لرمضان

قال مدير البرامج بقناة سودانية 24 الأستاذ منتصر النور، إن برامج رمضان القادم يجري الإعداد لها، وإنه سيتم تقديم برامج جديدة في هذا الموسم، بالإضافة إلى برنامج منتصف الليل وبرنامج المسابقات، (فكر أنت في الخرطوم) الذي قطع العمل فيه شوطاً بعيداً، وأضاف النور في حديثه حسب صحيفة آخر لحظة إن برنامج المايسترو سيتم تبديله بآخر سيكون مفاجأة للجمهور، كما ستكون الدراما حاضرة في الشهر الكريم بأعمال جديدة يجري الترتيب لها، مضيفاً أن وجود الممثل جمال عبد الرحمن خارج البلاد سيحول عن تقديم النسخة الثانية من سلسلة اكس لارج في نسختها الثانية، ونفى منتصر استقالة المذيعة شهد المهندس، وقال إن شهد لم تتقدم بأية استقالة، وإنها بعيدة عن الشاشة لغياب البرنامج الذي كانت تقدمه، وهي الآن ضمن فريق المذيعات، ويمكن ظهورها في أي برنامج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)