أودعت نيابة الطفل بدائرة اختصاص أم درمان، ملف قابلة منضدة القضاء برئاسة مولانا “بابكر آدم” وذلك بعد أن فرغت الشرطة من التحقق حول واقعة كسر يد طفل حديث الولادة على يد القابلة المتهمة التي أجرت عملية الولادة بالثورة داخل منزلها .
ويذكر في تفاصيل البلاغ أن الشاكي دون بلاغاً يتهم فيه القابلة بتسبيب الأذى الجسيم للمولود، بعد أن حاولت إخراج الطفل من بطن أمه بالقوة وأسعف الطفل للمستشفى وتم التحفظ على القابلة رهن التحقيق، وبعد أكتمال إجراءات البلاغ وبحسب صحيفة المجهر، أحيل الملف للمحكمة للفصل فيه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة قابلة تسببت في كسر يد طفل أثناء عملية ولادة بمنزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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