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مذيعة تفقد ربع مليار تمت سرقتها من داخل حقيبتها

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وجّهت مذيعة أصابع الاتهام إلى أحدى قريبات زميلتها متهمة إياها بسرقة “250”مليوناً  كانت داخل حقيبتها.

 

وكشف شاهد عيان للحادثة  أن المذيعة تركت حقيبتها بجانب أحدى قريبات  زميلتها ، حيث كانت تُشاركها الفرحة بزواج شقيقها ،  وحينما  عادت تفاجأت  بغياب المبلغ من داخل حقيبتها مع بعض  أدوات التجميل الخاصة بها وفي حينها أخبرت زميلتها.

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مؤكدة بحسب صحيفة  السوداني أن المبلغ  أمانة ، ووجهت الاتهام للفتاة  التي كانت بجوارها ، لكن  عدم  وجود  الدليل منعها من الحديث المباشر  معها .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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