الحركة الإسلامية تختار “حسبو عبدالرحمن” و”علي كرتي” نائبين للأمين العام

أكد رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية المشير “عمر البشير” أن السلطة والحكم لم يكونا يوماً غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي .

ودعا البشير لدى مخاطبته أمس بالخرطوم مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية لدورة (2018/2023) بحضور “الزبير أحمد الحسن” الأمين العام للحركة، والدكتور “الفاتح عزالدين المنصور” رئيس مجلس الشورى وأعضاء قيادات المجلس .

ودعا قيادات وأعضاء الحركة لقيادة نفرة كبرى في الأحياء والفرقان في كل ولايات ومحليات السودان إلى تصميم برامج وأنشطة دعوية تزكوية للشباب والطلاب ومن ثم قيادة مبادرات داخل المجتمع وتمتين وتقوية وحدة الصف.

وأضاف رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية السودانية، أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب، هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة، مشدداً على مزيد من البذل والعطاء مبيناً أنه وطوال مسيرة الإنقاذ، ليس هناك ما يخجل أو يتوارى منه أي أحد موضحاً أنه رغم الكيد ضد السودان والأزمات التي تواجهه إلا أنه لم يهزم ومستمر في مشروعات التنمية .

وأشار “البشير”الى أن الإنقاذ فجرت ثورة التعليم لتحرير العقول ومنح مزيد من الحريات للتحرر من قيود الطائفية والقبلية، مؤكداً أن الذين يتحدثون الآن عن الحريات يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية .

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ومن جانبه أكد “الزبير أحمد الحسن” الأمين العام للحركة الإسلامية، ثبات الحركة على قيم الدين رغم كيد اليسار ومن شايعهم لهدم وقيمه، مجدداً التأكيد على العمل على وحدة السودان واستقرار، داعياً لتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني وتقوية صفه .

مبيناً أن الحركة جاهزة لتوحيد وتمتين صفها مع كافة القوى الإسلامية وأنها دعوية وسطية تقبل الأخر وفية لعهودها، داعياً لخلق جبهة وطنية إسلامية عريضة .

وقدم “الزبير” لمجلس الشورى تشكيل الأمانة العامة للحركة وموجهات الخطة العامة لعملها في دورتها الجديدة، موضحاً أنها تمضي تحت شعار الرعاية والهداية وسيتم العمل خلالها بقوة في كل نواحي العمل الإجتماعي والفكري والثقافي والرياضي .

وكان شورى الحركة الإسلامية وبحسب صحيفة المجهر، قد أجاز بالإجماع في اجتماعه أمس، ترشيحات الأمين العام لهيكل الأمانة العامة والتي كان أبرزها مجئ “حسبو محمد عبدالرحمن” و”علي كرتي” نائبين للأمين العام للحركة الإسلامية بجانب رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات واختتمت الشورى مساء أمس بصدور بيانها الختامي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)