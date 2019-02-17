فندق شهير يمرر مياه الصرف الصحي للنيل

فجر رئيس المجلس الأعلى للبيئة حسن إسماعيل معلومات هي الأخطر بشأن تلويث مياه النيل، وقال إسماعيل أمس، إن فندقاً شهيراً يطل على شارع النيل بالخرطوم يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي داخل النيل .

وذكر إسماعيل أن الفندق يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة داخل النيل بواسطة (منهولات مفتوحة) على الشارع الرئيسي دون معالجات مما يسبب مخاطر بيئية لا تحمد عقباها .

وأعلن إسماعيل عن اتجاه للمجلس لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الفندق يمكن أن تصل إلى إغلاقه، ولفت إلى مخاطبة الجهات العليا لمراجعة القانون، مشيراً وبحسب صحيفة الإنتباهة إلى أن الفندق تحميه قوانين قومية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)