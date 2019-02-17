فجر رئيس المجلس الأعلى للبيئة حسن إسماعيل معلومات هي الأخطر بشأن تلويث مياه النيل، وقال إسماعيل أمس، إن فندقاً شهيراً يطل على شارع النيل بالخرطوم يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي داخل النيل .
وذكر إسماعيل أن الفندق يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة داخل النيل بواسطة (منهولات مفتوحة) على الشارع الرئيسي دون معالجات مما يسبب مخاطر بيئية لا تحمد عقباها .
وأعلن إسماعيل عن اتجاه للمجلس لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الفندق يمكن أن تصل إلى إغلاقه، ولفت إلى مخاطبة الجهات العليا لمراجعة القانون، مشيراً وبحسب صحيفة الإنتباهة إلى أن الفندق تحميه قوانين قومية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فندق شهير يمرر مياه الصرف الصحي للنيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.