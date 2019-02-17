تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قون : * البعثة الهلالية ترصد زيسكو وزاناكو في القمة الزامبية *الأزرق يكثف التحضيرات.. مرق يشرف على المران .. الزعفوري يتفرج واللاعبون يترقبون وصول المدرب الجديد * المواقع الزامبية تهتم بإقالة التونسي .. وناكانا يخسر أمام باوردينماوز في ديربي كتيوي * المريخ يضرب المولودية بثلاثية ويتأهل لمربع العربية *البرنس على أعناق نجوم فهود الشمال بعد نجاحة في اجتياز ملحمة هلال الرمال صحيفة الصدى : *مريخنا غير.. مولودية شقياً صادف نكير *مدرب المولودية يتغزل في ثلاثي الفرقة الحمراء ويرشح المريخ لذهب العرب *الزلفاني: حرصت على إشراك بكري رغم الإصابة لأنه يمتلك كل مواصفات القائد الملهم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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