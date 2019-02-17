تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * وفاة “13” شخصياً في انهيار بئر للتعدين بالقضارف * “ميونخ “تحتضن لقاء بين “لافروف” و” الدريري” صحيفة مصادر *البشير: سنخرج من الأزمة الحالية أكثر قوة * إلقاء القبض على مواطن انتحل صفة صحفي صحيفة السوداني * البشير: مسيرة الإنقاذ ليس فيها مايُخجل أحداً * انفراج ملحوظ لأزمة السيولة بالصرافات الآلية * المريخ يقهر مولودية الجزائر ويتأهل لنصف نهائي أبطال العرب صحيفة المجهر * الحركة الإسلامية تختار “حسبو عبد الرحمن ” و”علي كرتي ” نائبين للأمين العام *المريخ يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية و”ميدو ” يتصدر قائمة الهدافين صحيفة آخر لحظة * “آخرلحظة” تكشف أسباب تأجيل مناقشة التمديد للرئيس * حسبو وكرتي نائبين للأمين العام للحركة الإسلامية * امرأة تنهى حياة زوجها ضربا بـــ”مدق” صحيفة الصيحة: * البشير : المتظاهرون ينُظمرون مؤتمراتهم الصحفية بُحرية *تقرير لـــ” العدل” :إلغاء قانون النظام العام لن يُحدث فراغاً صحيفة الإنتباهة * تجاوزرات في تراخيص الاستثمار الزراعي والصناعي * وزير الكهرباء لــــ” الإنتباهة” : الإطفاء بسبب زيادة ” الفولت” بصورة مفاجئة صحيفة الدار *مقتل مسن على يد زوجته جنوب الخرطوم * بالصور والقلم : التفاصيل الكاملة لمقتل الشرطي نجم الدين اثناء احتجاجات بالخرطوم * مصرع شخص واصابة آخرين في مشاجرة بالسلاح الأبيض * اليوم اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أفراد أسرته بالحصاحيصا * نبش جثمان شاب لشكوك أسرته حول وفاته * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للأساس والتربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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