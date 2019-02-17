أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 70.00 الريال السعودي 18.20 اليورو 77.00 الدرهم الإماراتي 19.12 الريال القطري 19.15 الجنيه الاسترليني 87.25 الجنيه المصري 3.90 الدينار الكويتي 220.75 الريال العماني 147.84 الدينار البحريني 139.95 الدينار الليبي 34.15 الدولار الأسترالي 34.37

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