ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد ١٧ فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير:السلطة والحكم لم يكونا يوما غايتنا
- سالم يخاطب اللقاء التفاكرى مع المستشارين
- الوطني والشعبية المتحدة يناقشان قضايا حزبية وتنسيقية
- الدرديري يلتقي وزير الخارجية الروسي في ميونخ
- والي جنوب دارفور يصدر مراسيم بتعيين معتمدين
- الخارجية:دورالسودان في مبادرة سلام إفريقياالوسطى أساسي
- العائدون الي منطقة قولو يطالبون البشير بزيارتهم
- الوسيلة: زيارة الرئيس للولاية نهاية الشهر الجاري
- الموارد المعدنيةضوابط صارمة لممارسة التعدين التقليدي.
- المالية تؤكد دعمها لتعزيز السلام بشمال دارفور.
- وزير الصناعة بالخرطوم: معاش الناس هدف استراتيجي
- مني فاروق :ثروات دارفور تمثل امن غذائي
- ورشة حول الأدوية البيطرية في مارس
- وزيرة الدولةبالضمان: استمرار حملة "من احياها
- شمال دارفورتوقع علي انشاء طريق مليط الكومة
- وزارة الثقافة تقف على أهم مشروعات أمبدة
- تشكيل مجلس امناء لمستشفى سرطان الاطفال
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- توجيهات للجوازات والجمارك لمباشرة العمل في المعابر الحدودية مع أريتريا
- النيل الأبيض: زيادة تمويل مشروعات الشباب إلى (100) ألف جنيه
- رئيس مجلس الوزراء يوجه بتوفير دعم مركزي لتمويل مطار الضعين
- الإتحاد الأفريقي: ترتيبات لإقامة مؤتمر جامع للسلم والمصالحة بليبيا
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- المؤتمر الوطني يعلن اكتمال البناء القاعدي للمحليات
- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة غرب دارفـــــــــــور تتمتع بقوي سياسية حية ومستنيرة
- بركة : يوجه عضوية حزبه الي تبني المبادرات الاقتصادية لزيادة الانتاج والاجتماعية لتقوية النسيج الاجتماعي
- السلطان هاشم عثمان سلطان عموم دار قمر : محلية كلبس ارضا وشعبا تقف مع ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض :
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض ممثلة والى النيل الابيض تقرع الجرس بمدرسة الشيماء الاساسية بنات بكوستى ايذانا بانطلاقة امتحانات شهادة مرحلة الاساس بالولايه
- الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله : شباب السودان يمتلكون الوعي الكافي لتفويت الفرصة علي الأعداء والمتربصين بأمن وسلامة السودان
- معتمد محلية الجبلين يقرع الجرس بمركز الحديب المشترك ايذانا بانطلاقة امتحانات مرحلة الأساس بالمحليه
- عشرة مراكز امتحانات أساس لطلاب لاجئ دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض
- معتمد محلية القطينه يقرع الجرس بمنطقة ود الشيخ موسى ايذانا بانطلاقة امتحانات شهادة الاساس بمحلية القطينه ويتفقد عدد من مراكز الامتحانات بالمحلية
- معتمد محلية ام رمته اللواء حقوقي الطيب البلة يشيد بالترتيب الجيد لمراكز امتحانات شهادة الاساس بالمحليه
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور :
- والي الولاية يعقد لقاء نوعيا مع الفعاليات السياسية والأعيان بمحلية مليط ويشهد التوقيع على الطريق الحيوى الذى تربط محليتي الكومة ومليط .
- وزيرة الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ان الخيرات والثروات الهائلة التي تمتلكها دارفور تمثل مصدر امن غذائي للسودان والدول المجاورة .
- وزارة التربية والتوجيه تؤكد اكتمال الترتيبات لانطلاقة امتحانات الاساس في الثامن عشر من فبراير الجارى .
- وزير التربية والتوجيه يزور محليات امبرو وكرنوي والطينة ويشيد بدور قيادات التعليم والمجالس التربوية والادارات الاهلية في دفع مسيرة التعليم .
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يختتم زياراته التفقدية لمحليات الولاية الشرقية ويوجه باهمية التطعيم لقطاع الثروة الحيوانية
- رئيس المؤتمر الوطني معتمد محلية طويلة يجدد سعي حكومة المحلية الجاد لتعزيز الاستقرار والامن ودعم عملية السلام والعودة الطوعية بالمحلية .
سحر البيان:
- البشير:السلطة والحكم لم يكونا يوما غايتنا
- رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء مستشفى سرطان الأطفال
- الأمين العام للحركة الإسلامية يوكد ثبات الحركة على قيم الدين رغم كيد اليسار
صحيفة أخبار اليوم:
- البشير يدعو الحركة الإسلامية لقيادة مبادرات مجتمعية .
- المريخ يهزم مولودية الجزائر بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى كأس زايد .
- القبض على أخطر زعيم عصابة اتجار بالبشر بكسلا .
- مسار : زيادة أسعار الجازولين التجاري مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة .
- تاجيل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية .
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان:
ـ وزيرة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية تلتقى معتمد محلية كيلك واللقاء يؤكد على احكام الشراكة والتعاون من اجل زيادة الانتاج والإنتاجية
ـ معتمد محلية الاضية يلتقي عددا من وفود مناطق وقرى المحلية واللقاء يبحث هموم وقضايا المواطنين
ـ منظمة العون الطبي السودانية وجمعية الجلوجيا الخيرية للتنمية تسيران قافلة طبية لمدينة النهود تحتوي على عدد كبير من الاجهزة والادوية
ـ اتحاد طلاب غرب كردفان :إنطلاقة برنامج التفوق الاكاديمي غداً الاثنين بمحليات الولاية كافة
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل
- وزير التربية والتوجيه يدشن البث التجريبي لقناة نهر النيل الفضائية بالتعاون مع التلفزيون القومي .
- المهندس محمود رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية نهر النيل يزور نادي الأمل ويهنئه بالفوز المستحق على هلال الأبيض
- شيخ كدباس ينفي ما تناقلته بعض المواقع عن مقاطعته لزيارة الرئيس البشير
- بحضور نائب رئيس المؤتمر بالولاية ومعتمد المتمه ... حزب المؤتمر الوطني يعقد مؤتمره العام للمحلية
- التهاني تنهال على الأمل عطبرة بفوزه على الهلال الأبيض
أخبار قناة الملاعب
- الأمل عطبرة يتغلب على الهلال الأبيض بهدفين باستاد الخرطوم
- المريخ السوداني ينتصر على مولودية الجزائري بثلاثة أهداف باستاد المريخ
- الأهلي مدني ينتصر على الهلال الفاشر بهدفين لهدف باستاد ود مدني
صحيفة الوطن:
- البشير: ما يمر به السودان ابتلاءات ومحطات للتمحيص
- تأجيل إجتماع لجنة تعديل الدستور لأجل غير مسمى
- السلطات تطلق سراح عدد من الطلاب المعتقلين
- المريخ يكتسح مولودية الجزائري بثلاثية ويتأهل الي دور نصف النهائي
شبكة الشروق نت
- البشير: السودان سيخرج أكثر قوة من أزمته
- الدرديري يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية
- البشير يزور نهر النيل نهاية الشهر الحالي
- تأجيل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان :
- وزير المالية والاقتصاد بالولاية تؤكد دعمها لجهاز تحصيل وتنمية الايرادات
- معتمد محلية شيكان بالولاية يشيد بعمل الجهاز في انجاز مجمل القضايا الخدمية
- أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية شمال كردفان يؤكد اكتمال كافة الاستعدادات لافتتاح مدينة سوار الدهب الجامعية للطالبات بالابيض
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد ١٧ فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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