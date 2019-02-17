ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد ١٧ فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير:السلطة والحكم لم يكونا يوما غايتنا

- سالم يخاطب اللقاء التفاكرى مع المستشارين

- الوطني والشعبية المتحدة يناقشان قضايا حزبية وتنسيقية

- الدرديري يلتقي وزير الخارجية الروسي في ميونخ

- والي جنوب دارفور يصدر مراسيم بتعيين معتمدين

- الخارجية:دورالسودان في مبادرة سلام إفريقياالوسطى أساسي

- العائدون الي منطقة قولو يطالبون البشير بزيارتهم

- الوسيلة: زيارة الرئيس للولاية نهاية الشهر الجاري

- الموارد المعدنيةضوابط صارمة لممارسة التعدين التقليدي.

- المالية تؤكد دعمها لتعزيز السلام بشمال دارفور.

- وزير الصناعة بالخرطوم: معاش الناس هدف استراتيجي

- مني فاروق :ثروات دارفور تمثل امن غذائي

- ورشة حول الأدوية البيطرية في مارس

- وزيرة الدولةبالضمان: استمرار حملة "من احياها

- شمال دارفورتوقع علي انشاء طريق مليط الكومة

- وزارة الثقافة تقف على أهم مشروعات أمبدة

- تشكيل مجلس امناء لمستشفى سرطان الاطفال

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- توجيهات للجوازات والجمارك لمباشرة العمل في المعابر الحدودية مع أريتريا

- النيل الأبيض: زيادة تمويل مشروعات الشباب إلى (100) ألف جنيه

- رئيس مجلس الوزراء يوجه بتوفير دعم مركزي لتمويل مطار الضعين

- الإتحاد الأفريقي: ترتيبات لإقامة مؤتمر جامع للسلم والمصالحة بليبيا

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- المؤتمر الوطني يعلن اكتمال البناء القاعدي للمحليات

- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة غرب دارفـــــــــــور تتمتع بقوي سياسية حية ومستنيرة

- بركة : يوجه عضوية حزبه الي تبني المبادرات الاقتصادية لزيادة الانتاج والاجتماعية لتقوية النسيج الاجتماعي

- السلطان هاشم عثمان سلطان عموم دار قمر : محلية كلبس ارضا وشعبا تقف مع ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض :

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض ممثلة والى النيل الابيض تقرع الجرس بمدرسة الشيماء الاساسية بنات بكوستى ايذانا بانطلاقة امتحانات شهادة مرحلة الاساس بالولايه

- الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله : شباب السودان يمتلكون الوعي الكافي لتفويت الفرصة علي الأعداء والمتربصين بأمن وسلامة السودان

- معتمد محلية الجبلين يقرع الجرس بمركز الحديب المشترك ايذانا بانطلاقة امتحانات مرحلة الأساس بالمحليه

- عشرة مراكز امتحانات أساس لطلاب لاجئ دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض

- معتمد محلية القطينه يقرع الجرس بمنطقة ود الشيخ موسى ايذانا بانطلاقة امتحانات شهادة الاساس بمحلية القطينه ويتفقد عدد من مراكز الامتحانات بالمحلية

- معتمد محلية ام رمته اللواء حقوقي الطيب البلة يشيد بالترتيب الجيد لمراكز امتحانات شهادة الاساس بالمحليه

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور :

- والي الولاية يعقد لقاء نوعيا مع الفعاليات السياسية والأعيان بمحلية مليط ويشهد التوقيع على الطريق الحيوى الذى تربط محليتي الكومة ومليط .

- وزيرة الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ان الخيرات والثروات الهائلة التي تمتلكها دارفور تمثل مصدر امن غذائي للسودان والدول المجاورة .

- وزارة التربية والتوجيه تؤكد اكتمال الترتيبات لانطلاقة امتحانات الاساس في الثامن عشر من فبراير الجارى .

- وزير التربية والتوجيه يزور محليات امبرو وكرنوي والطينة ويشيد بدور قيادات التعليم والمجالس التربوية والادارات الاهلية في دفع مسيرة التعليم .

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يختتم زياراته التفقدية لمحليات الولاية الشرقية ويوجه باهمية التطعيم لقطاع الثروة الحيوانية



- رئيس المؤتمر الوطني معتمد محلية طويلة يجدد سعي حكومة المحلية الجاد لتعزيز الاستقرار والامن ودعم عملية السلام والعودة الطوعية بالمحلية .

سحر البيان:

- البشير:السلطة والحكم لم يكونا يوما غايتنا

- رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء مستشفى سرطان الأطفال

- الأمين العام للحركة الإسلامية يوكد ثبات الحركة على قيم الدين رغم كيد اليسار

صحيفة أخبار اليوم:

- البشير يدعو الحركة الإسلامية لقيادة مبادرات مجتمعية .

- المريخ يهزم مولودية الجزائر بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى كأس زايد .

- القبض على أخطر زعيم عصابة اتجار بالبشر بكسلا .

- مسار : زيادة أسعار الجازولين التجاري مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة .

- تاجيل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية .

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان:

ـ وزيرة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية تلتقى معتمد محلية كيلك واللقاء يؤكد على احكام الشراكة والتعاون من اجل زيادة الانتاج والإنتاجية

ـ معتمد محلية الاضية يلتقي عددا من وفود مناطق وقرى المحلية واللقاء يبحث هموم وقضايا المواطنين

ـ منظمة العون الطبي السودانية وجمعية الجلوجيا الخيرية للتنمية تسيران قافلة طبية لمدينة النهود تحتوي على عدد كبير من الاجهزة والادوية

ـ اتحاد طلاب غرب كردفان :إنطلاقة برنامج التفوق الاكاديمي غداً الاثنين بمحليات الولاية كافة

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل

- وزير التربية والتوجيه يدشن البث التجريبي لقناة نهر النيل الفضائية بالتعاون مع التلفزيون القومي .

- المهندس محمود رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية نهر النيل يزور نادي الأمل ويهنئه بالفوز المستحق على هلال الأبيض

- شيخ كدباس ينفي ما تناقلته بعض المواقع عن مقاطعته لزيارة الرئيس البشير

- بحضور نائب رئيس المؤتمر بالولاية ومعتمد المتمه ... حزب المؤتمر الوطني يعقد مؤتمره العام للمحلية

- التهاني تنهال على الأمل عطبرة بفوزه على الهلال الأبيض

‏ أخبار قناة الملاعب

- الأمل عطبرة يتغلب على الهلال الأبيض بهدفين باستاد الخرطوم

- المريخ السوداني ينتصر على مولودية الجزائري بثلاثة أهداف باستاد المريخ

- الأهلي مدني ينتصر على الهلال الفاشر بهدفين لهدف باستاد ود مدني