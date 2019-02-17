المركزي يعلن ضخ 200 مليون جنيه في الصرافات الآلية

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

كشف مدير شركة الخدمات المصرفية عمر عمرابي، عن تغذية الصرافات الآلية بمبلغ 200 مليون جنيه من فئات 100 و200 جنيه.

وقال لـ(السوداني) إن عمليات التغذية بدأت من قبل البنك المركزي منذ الخميس المنصرم، عقب انتهاء برمجة تعريف الصرافات على فئة 200 جنيه، مبيناً أن هناك خطة نفذت لمراجعة كل الصرافات من ناحية الأعطال والصيانة، وإعادة تغذيتها كافة.

وأضاف: “يوما الأحد والاثنين سيشهدان مواصلة الضخ”، مشدداً على أن هناك تحسناً طرأ على موقف تغذية الصرافات، متوقعاً حدوث انفراج ملحوظ في الصرافات في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي عقد اجتماعاً مؤخراً مع كل مديري المصارف لإعادة تغذية وتشغيل كل الصرافات.