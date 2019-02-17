مصانع السيارات في السودان... تجميع المجمع واستيراد دون جمارك

تتمتع شركات تجميع السيارات في السودان بإعفاء جمركي على مدخلات الإنتاج بموجب قانون الاستثمار بشرط إضافة 35 في المئة كمكون محلي للإنتاج النهائي.

ويوجد في ولاية الخرطوم ثمانية مصانع لتجميع السيارات يحق لها الحصول على إعفاء جمركي على مدخلات الإنتاج من المواد الخام، ولكن هذا التحقيق يكشف أن شركات تجميع تستورد سيارات كاملة الصنع على أساس أنها مدخلات إنتاج، للاستفادة من الإعفاء، بما يضيع على خزينة الدولة ملايين الجنيهات من الرسوم الجمركية. كشفت مستندات ووثائق عن تورط مصانع ومخالفتها للقوانين واللوائح الخاصة بالجمارك والاستثمار بولاية الخرطوم. وكشفت مستندات أخرى أن مصانع لتجميع السيارات لا تضيف مكونات محلية بما يخالف القانون وسط ضعف عملية الرقابة من هيئة المواصفات والمقاييس وعدم توافر بيانات كافية. وأدخل مصنع أوتوباش ألفي سيارة معفاة من الجمارك قبل أن يبدأ الإنتاج أصلا، وأصبح مدير الجمارك الذي وقع على الإعفاء مخلصا جمركيا بعد تقاعده وتعاملت شركة أوتوباش معه لتخليص اجراءاتها لدى الجمارك. وباعت الشركة لاحقا سيارات لبنك تابع للقوات المسلحة السودانية بحسب مسؤول كبير في الشركة.

يكشف التحقيق الذي استغرق إنجازه ستة أشهر، معلومات ومستندات عن منح امتيازات لأصحاب مصانع والتلاعب بالقوانين، وتوضح هذه المستندات أن شركة أوتوباش لتجميع السيارات الصينية ماركة جيلي استوردت سيارات كاملة الصنع على أساس أنها مدخلات إنتاج. وأدخلت الشركة 2000 سيارة كاملة الصنع دون سداد جمارك خلال الفترة من 2015 حتى 2017 حسبما أكد نائب مدير المصنع محمد سمير بعد مواجهته بالمستندات.

وتظهر المستندات أنه في 2015 رفض ضباط الجمارك الموافقة على دخول سيارات صينية كاملة الصنع دون جمارك بالشهادة الجمركية رقم 10281. وشكلت لجنة جمركية كتبت توصية بتحصيل الرسوم كاملة على السيارات لأنها مكتملة الصنع ولا ينقصها سوى تركيب الفوانيس والخطرات (الإشارات الضوئية) الخلفية والأمامية والصدامات، وهو ما يقوم به عمال يدويا.

لكن مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم حينئذ المهندس عبد الله أحمد حمد، أرسل خطاباً للجمارك بتاريخ 22-6-2015، ينص على أن مصنع أوتوباش، الذي يملكه بشير حسن بشير، وهو من الأعضاء القدامى في الحزب الحاكم، مميز بموجب الترخيص رقم 775/صناعي/2014 الصادر من مفوضية الاستثمار، وأن المصنع يعمل في مجال تصنيع وتجميع السيارات. وأوصى عبد الله بمعاملة أوتوباش معاملة الشركات التي تتمتع بالإعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الصادر عام 2015 .

ودخلت سيارات أوتوباش في 2015 في حين أن المصنع كان ما يزال حبرا على ورق حتى العام 2017 إذ لم يكن شيد بعد حسب تصريحات سمير نائب مدير المصنع.

وقع على الإعفاء مدير الجمارك الأسبق اللواء سيف الدين عمر سليمان أحمد رغم رفض اللجنة الجمركية للإعفاء. وبعد إحالة اللواء سيف للصالح العام في اكتوبر 2015 أصبح صاحب مكتب للتخليص الجمركي ساهم في تخليص أعمال لشركة أوتوباش في حين عين اللواء عبد الحفيظ صالح أبو الحسن خلفا له كمدير للجمارك، وهو ابن خالة اللواء سيف بحسب ضباط جمارك.

ولم يرد اللواء سيف على عدة اتصالات طلبا للتعليق. وردا على رسالة عبر تطبيق واتس آب عن سبب دخول سيارات كاملة بدون جمارك رد قائلاً: "طيب اسأل الجمارك قول ليها دخلتيها كاملة ليه؟" ولدى إبلاغه بأن السؤال موجه له تحديدا لأن صفقة أوتوباش دخلت حين كان مديرا للجمارك، لم يرد اللواء سيف على السؤال.

وقال نائب مدير الشركة محمد سمير: "تعاملنا مع مكتب اللواء سيف للتخليص الجمركي ومع غيره من المخلصين".

من جهته، قال مفوض الاستثمار الحالي بولاية الخرطوم أحمد عثمان أحمد عبد الله، إنه لم يمنح إعفاءات لمصنع أوتوباش، ولم يخاطب الجمارك بشأنه. وأضاف أن نسبة 35 في المئة من المكون المحلي شرط للموافقة على منح التصديق لمصانع تجميع السيارات.

الحكومة ضمن قائمة الزبائن

سلم نائب مدير شركة أوتوباش لتجميع السيارات محمد سمير بأن الشركة أدخلت 2000 سيارة بدون جمارك بعد مواجهته بمستندات ادخال سيارات كاملة الصنع. وقال سمير إن وزارة الاستثمار منحت الشركة المملوكة لرجل الأعمال بشير حسن بشير تصديقا على إدخال 2500 سيارة غير مجمعة أي كأجزاء سيارات.

وتأتي أوتوباش، وهي أول شركة خاصة لتجميع السيارات في السودان، في المرتبة الثانية كأكبر مصنع لتجميع السيارات بعد مصنع جياد الحكومي.

وقال سمير: "قمنا ببيع 100 سيارة لبنك امدرمان الوطني بالإضافة لبيع سيارات لوزارة الصناعة ولاية الخرطوم". ولم يرد بنك امدرمان الوطني التابع للقوات المسلحة على طلب التعليق.

وأضاف سمير أن المصنع يقع على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة الجيلي في شمال العاصمة الخرطوم وحجم رأسماله 100 مليون دولار. وأشار إلى أن شركات أخرى حصلت على الامتياز وتستورد سيارات صينية. وأفاد مسؤولو جمارك طلبوا عدم ذكر اسمائهم أن التحايل لإدخال سيارات كاملة التصنيع على أنها قطع سيارات غير مجمعة لم يقتصر على صفقة أوتوباش. لكن الجمارك لم ترد على طلبات للتعليق.