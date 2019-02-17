مصر تدخل لانقاذ طلابها بعد تعليق الدراسة في السودان

تقدم النائب محمد الغول ، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان ، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب ، بشأن تصاعد وتيرة الأحداث فى السودان ،و" وضع الطلاب المصريين الدارسين فى الجامعات السودانيه "
ولفت أن الأحداث المتصاعدة فى السودان بصورة سريعة وتصاعد معها الغضب الشعبى ، جعلت وزارة التعليم العالى تعلن تعليق الدراسة بكافة جامعات السودان وتشمل جميع مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية والخاصة بالخرطوم ونتيجة لهذه الأوضاع ،وهو ما يتسبب فى ضياع عام دراسى على الطلاب المصريين بالجامعات السودانية.
وطالب "الغول" فى طلب الإحاطة المقدم منه بإعادة الطلاب المصريين لمصر واستكمال العام الدراسى فى الجامعات المصرية أسوة بما حدث مع الطلاب المصريين الذين كانو يدرسون فى سوريا أثناء الأزمة منذ سنوات وتم إعادتهم للدراسة بالجامعات المناظرة فى مصر .
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