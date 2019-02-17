مريم الصادق المهدي: متمسكون برحيل البشير

قالت نائبة الأمين العام لتحالف قوى نداء السودان نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي، توحد القوى المعارضة حول إعلان الحرية والتغيير أفشل بصورة جهود الحكومة الدؤوبة لبث الفرقة ما بين القيادات السياسية والشباب الثائر الذي فجر الثورة وابتدرها، وأكدت أن شباب التظاهرات أجبروا الحكومة على التراجع عن وصفهم بالمندسين وأنهم يتبعون إسرائيل، والاعتراف بأنهم شاب لديهم قضايا.

وكشف أن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير عاكفة على التوافق حول تفاصيل الفترة الانتقالية وعلى برامج تتضمن تقديم شرح للمجتمع الدولي والإقليمي بشأن أهداف الثورة المتمثلة في تثبيت السلام والأمن الإقليمي والدولي بصورة حقيقة وبصورة تنهي جذور التهديد، الذي ظلت تشكله الحكومة السودانية، كما أعلنت أنهم يتوافقون حول المذكرة التي ستسلم لرئاسة الجمهورية للمطالبة بالتسليم للشعب السوداني، وتنحى الرئيس مما يتيح الفرصة للشعب السودان بأن يحكم نفسه بنفسه في فترة انتقالية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

وصفت مريم المهدي تهديدات الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قادة المعارضة لدعوتهم لمواصلة التظاهرات، بأنه نوع من ضرب الهزل في السياسية السودانية، وأضاف «إن الحكومة وطوال الأسابيع الماضية لم تحفظ حرمة، دعك من القانون في قتل الشباب المتظاهرين، بدم بارد، واعتقال الآلاف من السياسيين والناشطين دون تهم»