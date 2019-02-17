ما العلاقة بين الفنانة بشرى وشادي سرور

بدأ شادي سرور أحد مشاهير "السوشيال ميديا"، رحلته في عالم التمثيل بالفعل، بصحبة الفنانة بشرى، وذلك عام 2016، خلال مشاركتهما بفيلم "تيتانيك" النسخة العربية الذي طُرح على "يوتيوب".

كما أعلنت بشرى أيضًا بنفس الوقت عن سعادتها بمشاركته العمل، داعمة الأخير في أول تجاربه، حيث نشرت صورة من الكواليس، معلقة: "أحدث أعمالي وأولها، التي تنتج خصيصا للإنترنت... فيلم تيتانيك النسخة الكوميدية الساخرة".

وتابعت: "أول تجربة احترافية لشادي سرور، الذي اشتهر بفيديوهاته على اليوتيوب".

يشار إلى أن شادي سرور، أثار الجدل مؤخرًا عقب إعلانه ترك الدين الإسلامي، قائلا إن "الجحود والعنصرية" وراء هذا القرار، ولم تتضح بعد إن كان جديًا في حديثه أم لا.