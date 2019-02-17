ووفقا لتعليق لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفت النائبة الطموحة افلامها الإباحية بأنها غير ذات صلة بمسيرتها السياسية، فهي تترشح لمنصبها لتغيير شيء ما في سويسرا"
وقالت في تدوينة لها عبر فيسبوك: الأمر متروك لك لتغيير شيء ما في النهاية"
ومن المفارقات أن الحزب الذي وصفه الإعلام السويسري بأنه "نازي جديد" ومصنف "متطرفًا" من قبل الشرطة الفيدرالية السويسرية ، يعارض بشدة المواد الإباحية ، التي اعتادت أن تكون جزءًا هامًا من ماضي مادير الحافل.
وشاركت النائبة والممثلة البالغة من العمر 29 عامًا، والتي تم تعيينها على مقعد رئيسة الحزب في زيوريخ في ربيع عام 2017 ، في ست أفلام مصنفة حسب تصنيف لمن هم فوق الـ 18 عامًا تحت اسم "كليوباترا"
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة أفلام بورنو بسويسرا تترشح للمجلس الوطني على رأس حزب يحارب الإباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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