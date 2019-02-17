صورة نادرة لإبنة أيمن زيدان من طليقته الكويتية

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لإبنة الممثل السوري ​أيمن زيدان​ وتدعى يمنى من طليقته الكويتية بحسب قولهم.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت حيث أثنوا على جمالها وأنوثتها، وزيدان تزوج أربع مرّات في حياته، ورُزق خلالها بخمسة أبناء وهم حازم ونورة وغالب ويمنى، ونوار الذي توفي قبل سنوات إثر إصابته بمرض السرطان.

ومن ناحية أخرى كان أطلق زيدان مؤخراً العروض الجماهيرية لفيلمه "أمينة" في أولى تجاربه الإخراجية في عالم السينما في احد صالات العرض في دمشق.

ويؤدي أدوار البطولة كل من نادين خوري وقاسم ملحو وجود سعيد ولينا حوارنة وحازم زيدان وكرم الشعراني وبيدروس برصوميان وعبد اللطيف عبد الحميد ورامز الأسود ولمى بدور ونجاح مختار ولينا حوارنة وخوشناف ظاظا ونضر لكود، بينما تشارك زيدان بكتابة النص مع سماح القتال، وتم تصوير الفيلم في مدينة دريكيش.

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ويروي الفيلم حكاية امرأة أوجعتها الحرب لكنها لم تهزم إصرارها على الحياة لتصير أيقونة صبر وتحمل.

ويقدم الفيلم نضال المرأة السورية وما واجهته من مصاعب ومعاناة في ظل الظروف التي مرت على سوريا، ويعالج موضوعات اجتماعية بحتة ويصور عذابات أناس عاديين.