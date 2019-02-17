الخارجية التونسية: اختطاف مواطِنين تونسيين في مدينة الزاوية الليبية

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن مواطنِين تونسيين يعملون في ليبيا اختطفوا من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الخارجية أن الوزارة تتابع الموضوع مع السلطات الليبية وتؤكد ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المختطفين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قد التقي في ميونيخ اليوم نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة ، وبحث معه حادث الاختطاف.
وشدد الوزير التونسي ، وفق بيان الخارجية التونسية ، على ضرورة التعجيل بالإفراج عن المختطفين ، وأكد الوزير الليبي متابعة حكومة بلاده لحادث الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين، مؤكدًا أن سُلطات بلاده تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة.
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