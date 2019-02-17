تصريحات جديدة لرئيس هيئة الأركان اليمني عن السعودية "التفاصيل"

ثمَّن رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، الأدوار التي قدمتها المملكة العربية السعودية في دعم بلاده، ووحدتها، وأمنها، واستقرارها، واستعادة الدولة بمؤسساتها كافة من براثن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وناقش معه عددًا من الجوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد، وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وأكد الفريق النخغي - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن السلام في بلاده لن يتحقق إلا باستعادة الدولة، ونزع سلاح المليشيا، متعهدًا بعدم السماح بوجود موطئ قدم لإيران، أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية.. وقال إن اليمنيين بإسناد من دول التحالف سيقفون لإحباط هذا المشروع، ومشددًا على مواصلة العمل من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة المليشيا، واستكمال تحرير مدينة تعز.

من جهته، قال قائد القوات السعودية إن القوات العاملة في إطار قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعمل وفق رؤية مشتركة، وتحت قيادة موحدة، هدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب، واستعادة الشرعية.

مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر وهزيمة العدو، وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيون.