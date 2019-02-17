مدرب المريخ: استحقينا الفوز ولا أفكر في النجم الساحلي

الخرطوم: باج نيوز

قال المدير الفني للمريخ يامن الزولفاني إن فريقه استحق الفوز على مولودية الجزائر، مبينًا أن اللاعبون كانوا في يومهم ونجحوا في تنفيذ التعليمات التي طالبهم بها.

وأوضح الزولفاني في تصريحاته بعد نهاية اللقاء اليوم”السبت” أنهم استهدفوا الفوز وتمكّنوا من الوصول إلى مرمى الفريق الجزائري مبكرًا وأن ذلك ساهم في التأهل.

وأكد الزولفاني أن وجود بكري المدينة في التشكيلة الأساسية كان مهماً ،لافتاً إلى أنه منح الفريق قوة الشخصية امام المولودية.

وأبان مدرب الأحمر أنه لا يفكر حالياً في مواجهة النجم الساحلي في نصف كأس زائد مشيراً إلى أنه يولي مباريات الدوري الممتاز أهمية كبيرة.

يذكر أن المريخ السوداني كان قد فاز على مولودية الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد.

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