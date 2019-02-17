اهلي شندي يقهر مريخ الفاشر بملعبه

حقق أهلي شندي فوزا غاليا ومستحقا على مضيفه مريخ الفاشر بهدف دون مقابل، حيث سجل الأهلي هدفه في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول خلال المواجهة التي أقيمت بملعب النقعة بمدينة الفاشر الجمعة.
وسجل الهدف ابراهيم محمد صانع ألعاب الفريق ليلحق الأهلي شندي بالهلال في صدارة المجموعة الثانية برصيد "22"نقطة ويتفوق الهلال بالأهداف كما تبقت له اربع مواجهات بينما تبقت للأهلي شندي مواجهتين ويتجمد مريخ الفاشر في رصيد 16 نقطة في المركز الثالث متساويا مع حي العرب في رصيد ١٦نقطة ومتفوقا بالأهداف.
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