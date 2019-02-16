تجمع المهنيين ينشر الجدول المحدث لفعاليات الخارج‬

الجدول المحدث لفعاليات الخارج‬

الأحد ‫17 فبراير 2019‬ ‫✔ إدمونتون-كندا | السـ1:30ــاعة ظهراً إلى 4 مساءً | المركز الثقافي الأوكراني | مؤتمر صحفي يوضح تجاوزات النظام السوداني ضد المظاهرات السلمية‬

‫Ukrainian Cultural Center ‬

الإثنين ‫18 فبراير 2019‬ ‫✔ لندن-إنجلترا | السـ1ــاعة‬ ‫ظهراً | مؤتمر صحفي | بعنوان في الطريق إلى الحرية والتغيير.‬

‫The Royal College of Pathologists, Alie Street London E1 8QT‬

الثلاثاء ‫19 فبراير 2019‬ ‫✔أوسلو-النرويج | الســـ1:30ــاعةظهراً | أمام السفارة السودانية | وقفة إحتجاجية تدعو إلى محاصرة نظام الإنقاذ الفاسد في كل العالم.‬

‫Holtegata 28. OSLO‬ #موكب17فبراير

#مدن_السودان_تنتفض

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