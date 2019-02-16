ريال سوسييداد يهزم ليجانيس بثلاثية في الليجا

فاز ريال سوسييداد على ليجانيس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.
سجل ثلاثية سوسييداد اويارزابال "هدفين" و ويليان خوسي دي سيلفا "هدف" في الدقائق 50 و59 و75.
هذا الفوز رفع رصيد ريال سوسييدادإلى النقطة 34 يقف بهم في المركز السابع ضمن سلم ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 29.
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