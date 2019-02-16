قص عمرو ورة، لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني، شريط أهدافه مع فريقه الجديد، بتسجيله هدفًا في مرمى جيانينا، في المباراة التي تجري الآن، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري اليوناني.
وسجل وردة هدف فريقه الثاني في الدقيقة الـ50، ليعزز من فرص فريقه في اقتناص الثلاث نقاط، حيث يتقدم أترومتوس بنتيجة 2-0.
وكان وردة تسلم الأسبوع الماضي، جائزة أفضل لاعب محترف بالدوري اليوناني، عن الموسم الماضي عندما كان ودة يدافع عن ألوان باوك
يذكر أن عمرو وردة انتقل إلى أتروميتوس في يانير الماضي، قادمًا من باوك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر وردة يسجل أول اهداف مع وأتروميتوس اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.