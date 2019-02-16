مسيرة سودانية كبرى أمام البيت الأبيض.. "صور"

نفذ المئات من السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية؛ اليوم (السبت) وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض؛ دعما وتضامنا مع الحراك الشعبي في السودان. كما نفذوا وقفة أمام الكونغرس الأمريكي؛ خاطبها نواب عن الحزب الديمقراطي بالمجلس، وممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وشارك في المسيرة الكبرى ناشطين ومنظمات وروابط وتجمعات السودانيين بمختلف الولايات الأمريكية.

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