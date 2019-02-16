غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لموقعة جيرونا

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة الميرينجي المستدعاة لمواجهة فريق جيرونا غدًا الأحد في إطار الأسبوع الـ24 بالدوري الإسباني.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، قرر سولاري استدعاء 20 لاعبًا لمواجهة جيرونا غدًا ، وشهدت القائمة عودة رافاييل فاران بعد تعافيه من مرض الأنفلونزا الذي أبعده عن لقاء أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا.
في حين غاب عن القائمة الخماسي ، خيسوس فاييخو ولوكا مودريتش وماركوس يورينتي وإيسكو وإبراهيم دياز.
وجاءت قائمة الريال لمواجهة جيرونا كالآتي:-
حراسة المرمى: كورتوا ، نافاس ، لوكا زيدان.
خط الدفاع: كارفاخال ، سيرجيو راموس ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، ريجيلون ، أودريوزولا.
خط الوسط: كروس ، كاسيميرو ، فالفيردي ، أسينسيو ، داني سيبايوس.
خط الهجوم: كريم بنزيمة ، لوكاس فاسكيز ، جاريث بيل ، ماريانو دياز ، فينيسيوس جونيور.
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