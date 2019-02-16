عزز فريق ألكمار تواجده في المركز الرابع بالدوري الهولندي لكرة القدم عقب فوز على ضيفه فينلو 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
وسجل أهداف ألكمار جوس تيل في الدقيقة السابعة ونيلس روسيلر، لاعب فينلو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 وماتس سونتجينس في الدقيقة 61.
ورفع ألكمار رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فينلو عند 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف أوتريخت.
كانت هذه تفاصيل خبر ألكمار يقسو على فينلو بثلاثية نظيفة في الدوري الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.