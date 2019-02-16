ألكمار يقسو على فينلو بثلاثية نظيفة في الدوري الهولندي

عزز فريق ألكمار تواجده في المركز الرابع بالدوري الهولندي لكرة القدم عقب فوز على ضيفه فينلو 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل أهداف ألكمار جوس تيل في الدقيقة السابعة ونيلس روسيلر، لاعب فينلو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 وماتس سونتجينس في الدقيقة 61.

ورفع ألكمار رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فينلو عند 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف أوتريخت.