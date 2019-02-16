المريخ السوداني يتأهل إلى دور الأربعة على حساب مولودية الجزائر

خطف المريخ السوداني بطاقة تأهله إلى قبل النهائي كاس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بفوزه الكبير 3/0 على مضيفه مولودية الجزائر اليوم(السبت) بامدرمان في إياب دور الثمانية للبطولة.

وأحرز نجم المريخ محمد الرشيد الهدف الأول بتسديدة في الدقيقة 25، وسجل محمد عبدالرحمن هدفي المريخ في الدقيقة 32 من الشوط الأول والثاني في الدقيقة 68 اثر هجمة مرتدة اسكنها شباك المولودية.

وينضم المريخ بفوزه الكبير إلى النجم الساحلي الذي بلغ المربع الذهبي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.