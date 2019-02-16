شاهد بالفيديو : اهداف المريخ والمولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الابطال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: المريخ يحقق فوزا ثمينا على ضيفه مولودية الجزائر بثلاثة اهداف دون رد بالخرطوم في بطولة زايد للأندية العربية . واحرز اهداف اللقاء كل من محمد الشيد ومحمد عبد الرحمن الغربال. وبهذه النتيجة سيواجه المريخ نادي النجم الساحلي التونسي بمدينة سوسة يوم 27 من الشهر الجاري.

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