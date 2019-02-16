أردوغان يُصعّد ويصدم “ابن سلمان” بهذا القرار حول قضية خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في تصريحات تصعيدية جديدة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عازمة على إحالة قضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي للمحكمة الدولية، متوقعا دعما أمريكيا للخطوة.

وقال “أردوغان” في تصريحات لمحطة تلفزيونية، إن تركيا عازمة على إحالة قضية خاشقجي للمحكمة الدولية.

وانتقد أردوغان تعامل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي أي إيه” مع قضية خاشقجي، موضحا أنها “لم تمارس الضغط الكافي فيما يتعلق باغتيال خاشقجي”، مطالبا البيت الأبيض بممارسة الضغوط الكافية بقضية مقتل الصحفي السعودي.

وأضاف أردوغان: “مصممون على نقل قضية اغتيال خاشقجي إلى المحاكم الدولية، ومستعدون لتسليمها التسجيلات الصوتية”.

وكشف الرئيس التركي عن أن السلطات التركية “لم تقدم كل ما لدينا من أدلة ووثائق في ما يتعلق بمقتل خاشقجي”.

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