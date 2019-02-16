الوسيلة : 28 دولة عربية و أوروبية تستثمر بالولاية

كشف والي ولاية نهر النيل لواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني أن (28) دولة عربية و أوروبية تقوم بالاستثمار في الولاية في المجالات الزراعية الإنتاجية المختلفة.

وقال الوسيلة في تصريح إن الولاية وفرت كل السبل والإجراءات وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار خاصة الزراعي والخدمي والتعديني ( الذهب) .

وأوضح الوالي أن دولة قطر نفذت مشروع كهرباء أبو حمد بتكلفة 210 مليون دولار، كما شيدت مدينة الأيتام المتكاملة بتكلفة بلغت 12 مليون دولار، بينما أقامت جمعية قطر الخيرية 6 محطات مياه فضلاً عن مشاريع تطوير الآثار والسياحة التي تمولها قطر بتكلفة 140 مليون دولار في ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأشار الوسيلة بحسب وكالة السودان لأنباء إلى أن من بين الدول المستثمرة بالولاية مصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق وتركيا وباكستان ، مضيفاَ أن الولاية تذخر بإمكانيات وموارد طبيعية وبيئية صالحة للاستثمار خاصة في المجال الزراعي والتعديني وقد قامت الولاية بالتنسيق مع المركز على تهيئة وتسهيل كافة الإجراءات الضرورية لجذب المستثمرين ونجاح مشاريعهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)