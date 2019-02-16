محلية شيكان تدشن حملة تحصيل ضريبة القطعان

أكدت وزيرة المالية والاقتصاد بشمال كردفان ماريا الأمين وقوف الوزارة ودعمها لجهاز تحصيل وتنمية الإيرادات وصولاً للأهداف .

وقالت وزيرة المالية خلال تدشين حملة تحصيل ضريبة القطعان بمحلية شيكان بحضور معتمد شيكان وعدداً من القيادات التنفيذية وأمراء وقيادات البديرية والشويحات والشنابلة قالت إن شيكان تعتبر أنموذجاً في المبادرات لإنجاح عمل الجهاز بالمحلية .

وأكد أن تحصيل ضريبة القطعان يأتي في ظل نفير النهضة لانسياب واستمرار المشروعات الخدمية والتنموية ، مناشدة قيادات الإدارة الأهلية والمجتمعات بالتعاون مع الفرق الخاصة بالتحصيل لتحقيق الغايات.

وأوضح اللواء الركن المرضي الصديق المرضي معتمد محلية شيكان بحسب وكالة السودان للأنباء اهتمام المحلية بتقديم خدمات تنموية متوازنة في كافة مناطق المحلية ، معبراً عن ثقته في الفرق الخاصة بالتحصيل في إنجاز المهمة والوقوف علي مجمل القضايا الخدمية بالمناطق .

وعبر إسماعيل محمد نور مدير جهاز تنمية وتحصيل الإيرادات بالولاية عن رضاءه التام عن المجهود الذي يقوم به فرع الجهاز بالمحلية ، داعياً المحليات الأخرى بانتهاج نهج يعمل علي تنمية الإيرادات .

وأكد الأمير الزين ميرغني أمير إمارة البديرية وقوف الإدارة الأهلية مع توجهات المحلية التنموية والخدمية مشيداً بسعي المحلية لخدمة المواطن وتحقيق رضاه، مبيناً جاهزية كافة قيادات الإدارة الأهلية لدعم الفرق الخاصة بالتحصيل لتحقيق أهدافها والمساهمة في توفير موارد تدفع مجالات التنمية موضحاً أن ضريبة القطعان تعمل على ربط دافع الضريبة بالمساهمة في المشاريع التنموية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)