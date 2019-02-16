طالب خبير قانوني عرف نفسه بأنه محمد علي طه و أنه قاضٍ سابق وعضو منظمة العفو الدولية بلاهاي – طالب الأجهزة النظامية بالتعقل في التعامل مع المحتجين والمتظاهرين من المواطنين بجانب إطلاق المعتقلين. وأوضح طه بأن عالم اليوم له عيون تقنية لا تعرف النوم ترصد كل شاردة وواردة وأن كل ما تفعلونه بالمعتقلين حتى في الغرف المظلمة مرئي ومرصود كما طالب السلطة القضائية المستقلة ووزارة العدل والنائب العام بالاضطلاع بدورها فيما يجري من أحداث. الخرطوم (أخبار الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : عضو بمنظمة العفو الدولية بلاهاي يحذر من عيون العالم التقنية التي توثق اعتقالات المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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