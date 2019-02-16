توجيهات للجوازات والجمارك لمباشرة العمل في المعابر الحدودية مع أريتريا

أكدت ولاية كسلا بدء الجهات الأمنية المختصة الترتيب لمباشرة عملها بالمعابر الحدودية مع دولة أريتريا بغرض تسهيل الدخول والخروج للمواطنين، مشيرة إلى انتظار السودان رد السلطات الأريترية لفتح الحدود.

و أوضح محمد موسى أمين عام حكومة كسلا بالإنابة بحسب (smc) أن السودان شرع في الترتيب لاستئناف مرور حركة المواطنين والتجارة فيما تجرى الاتصالات مع الجانب الاريترى لتسهيل الحركة في جانبي الحدود، مشيراً إلى إصدار لجنة أمن الولاية توجيهات لشرطة الجوازات والجمارك بمباشرة العمل بالمعابر الحدودية مع أريتريا.

وقال موسى إن هذه الخطوة ستسهم في التواصل المجتمعي لسكان مناطق الشريط الحدودي مضيفاً بأن هنالك اعتماد كبير لسكان هذه المناطق على الأسواق السودانية لتوفير احتياجاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)