معتز يوجه بتوفير دعم مركزي لتمويل مطار الضعين

وجه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى، الجهات المختصة بتوفير دعم مركزي لحل مشكلة تمويل مطار الضعين بولاية شرق دارفور .

وكشف والى شرق دارفور أنس عمر بحسب (smc) عن ترتيبات لعقد اجتماع بينهم ووزارة المالية لبحث كيفية توفير الدعم لإكمال ما تبقى من تشييد المطار في أقرب وقت ممكن ، مبيناً أن حكومة الولاية أوفت بما عليها من التزامات تجاه إنشاء مطار الضعين وقامت بحلحلة كافة المشاكل التي كانت تواجهه وان ما تبقى من خطوات متعلق بالشأن المركزي.

وكشف عمر عن طرح عطاءات إنشاء الطريق القومى الذي يمر بمحليتي الضعين وابو كارنكا بطول (50) كيلو متر ليبدأ العمل به قبل منتصف العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)