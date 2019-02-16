منى فاروق: دارفور تمثل مصدر أمن غذائي للسودان

قالت وزيرة الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية منى فاروق سليمان، إن الخيرات المتعددة والثروات المهولة التي تذخر بها دارفور تمثل مصدر أمن غذائي للسودان والدول المجاورة، وإن دارفور يمكن أن تكون سلة غذاء العالم.

وأوضحت الوزيرة خلال لقائها وزير الصحة بولاية شمال دارفور مروان التجاني الطيب، في إطار زيارتها للولاية، إن دارفور ليست في حاجة لدعم المنظمات الأجنبية وإنما في حاجة للمزيد من التخطيط السليم لاستغلال تلك الثروات، بجانب العمل على رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمعات المحلية.

وطالبت مجتمع دارفور بضرورة المحافظة على التعدد والتنوع الثقافي في سبيل إحلال السلام الشامل وتنفيذ مشروعات التنمية والخدمات، مشددة على ضرورة إحداث تنمية اجتماعية حقيقية وذلك بالإقبال على الإنتاج.

وأضافت بحسب الشروق – أن الدولة قد أعدت خطة طموحة للتصدي للظواهر السالبة كافة في المرحلة المقبلة، معلنة عن تبرعها بسيارة ذات الدفع الرباعي لإدارة الفقر بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، من أجل تنفيذ مشروعاتها الرامية لتخفيف حدة الفقر بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)