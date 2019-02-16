الدرديري يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد الدخيري، مع نظيره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وبعض القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين بحسب “سونا” .

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، يوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي عقد سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع رؤساء عدد من الوفود المشاركة وبينهم وزير الخارجية السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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