بواتينج يظهر أساسيا للمرة الأولى مع برشلونة بالليجا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه لمواجهة بلد الوليد، ضمن مباريات الجولة الـ24، من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب الكامب نو مساء اليوم الأحد.

ويشارك الغاني كيفن برنس بواتينج لأول مرة مع برشلونة بالدوري الإسباني، منذ قدومه إلى الفريق قادمًا من ساسولو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندرية تيرشتيجين.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو- توماس فيرمايلن- جيرارد بيكيه- جوردي ألبا.

خط الوسط: كارليس ألينيا- سيرجو بوسكيتس- أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي- كيفين برنس بواتينج- ديمبلي.