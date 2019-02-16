قرار رئاسي بتشكيل مجلس امناء لمستشفى سرطان الاطفال

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قرارا بتشكيل مجلس أمناء مستشفى سرطان الأطفال برئاسة نائب رئيس الجمهورية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية عضو ومقررا، وعضوية وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي و الضمان والتنمية الاجتماعية والصحة الاتحادي بالاضافة لوزير الصحة بولاية الخرطوم . وتشمل اختصاصات المجلس التواصل مع الحكومة الصينية للحصول على المنحة المقدمة منها وتخصيص ما يوازي تكلفة المبنى من المبلغ فضلا عن المساعدة في النهوض بالمستشفى والعمل على تمكينها من أداء مهامها على ان يرفع المجلس تقرير شهري لرئيس الجمهورية.

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