انطلقت في تايلاند الثلاثاء الماضي مناورات "الكوبرا الذهبية" العسكرية، في أكبر حدث من نوعه بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتشارك في هذه المناورات الولايات المتحدة وتايلاند وسنغافورة واليابان والصين والهند وإندونيسيا إضافة إلى ماليزيا وكوريا الجنوبية. وتتخلل المناورات تدريبات ميدانية وتنفيذ عمليات خاصة تحاكي تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث.

كانت هذه تفاصيل خبر جنود أمريكيون يأكلون العقارب ويحتسون دماء الثعابين في تايلاند.."فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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