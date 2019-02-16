ولي العهد السعودي يزور إندونيسيا الأسبوع المقبل

أعلنت إندونيسيا الخميس، أنها ستستقبل الأسبوع المقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سيقوم في زيارة رسمية، وذلك في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان والهند وماليزيا.وتبدأ زيارة الأمير محمد بن سلمان لأكبر بلد مسلم في العالم الإثنين.

ولم تقدّم إندونيسيا تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان .وقال المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية غوهان بودي، إن الأمير محمد سيصل إلى إندونيسيا في 18 فبراير الحالي، وسيلتقي الرئيس جوكو ويدودو في 19 فبراير.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الأربعاء، أن ولي العهد السعودي سيبدأ زيارة دولة إلى إسلام أباد في 16 فبراير تأمل باكستان أن يوقع الطرفان خلالها على العديد من اتفاقيات الاستثمار لدعم اقتصادها المتعثر.وسيزور ولي العهد السعودي ماليزيا أيضاً والهند.