المريخ الى نصف نهائي كأس زابد للأندية العربية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تأهل نادي المريخ السوداني الى الدور نصف النهائي في بطولة زايد للأندية العربية بعد فوزه المستحق على ضيفه نادي مولودية الجزائر بثلاثة اهداف دون مقابل، في مباراة استحق المريخ فيها الفوز بجدارة واستحقاق .

وجاءت اهداف اللقاء هدف لمحمد الرشيد وهدف لمحمد عبد الرحمن في الشوط لاول ، فيما اضاف محمد عبد الرحمن الثاني له والثالث لفريقه في الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة سيلاقي المريخ نادي النجم الساحلي التونسي في السابع والعشرين من هذا الشهر .

نتمنى للمريخ الفوز والتتويج بلقب كأس الاندية العربية لهذا الموسم والله ولي التوفيق.