ولاية النيل الأبيض: زيادة تمويل مشروعات الشباب إلى (100) ألف جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت ولاية النيل الإبيض زيادة التمويل لمشروعات الشباب من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للفرد وتقديم ضمانات لتمويل المشاريع الإنتاجية. وأوضح د. صديق عبد القادر المرير وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية في تصريح لـ (smc) أن تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني بولاية النيل الأبيض يعمل على إستيعاب الشباب في جمعيات الإنتاج لزراعة المحاصيل وفتح الأبواب في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية إضافة إلى الصناعات التحويلية ، مؤكداً أن الوالي وعدد من البنوك اكدوا دعمهم لمشاريع الشباب والعمل على تطوير الأفكار وتوفير عائد جيد لتحسين الوضع المعيشي لهم والتقليل من العطالة . وكشف المرير أن حكومة الولاية تعمل على تنفيذ وتحديد المواقع والمساحات وتوفير الألات الحديثة والتقاوى للزراعة وتوفير سلالات جيدة للإنتاج الحيواني .

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