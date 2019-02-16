الداخلية السعودية تصدر توضيحا حول الحملة ضد "تطبيق أبشر"

أصدرت وزارة الداخلية السعودية توضيحا، حول تطبيق أبشر ، بعد ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حول كون التطبيق أداة رقابية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات “أبشر”، من مزاعم بكونه أداة رقابية وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من (160) خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع بالمملكة” فإن كل ما يتم تداوله غير صحيح.

وأضاف المصدر أن التطبيق يوفر خدماته للمواطنين والمقيمين، بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.

واستطرد: “الوزارة إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة (أبشر) الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها، فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية، التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها.

وفي ختام تصريحاته، أكد المصدر حرص الوزارة على “حماية مصالح المستفيدين من خدماتها، من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار”.